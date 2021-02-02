Son Dakika | Konya'da koronavirüse yakalanan polis hayatını kaybetti
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Son Dakika | Konya'da koronavirüse yakalanan polis hayatını kaybetti

02.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:16
Son Dakika | Konya'da koronavirüse yakalanan polis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konya'nın Beyşehir İlçesinde görevli 47 yaşındaki polis memuru Halil Çetinkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir İlçesinde görevli 47 yaşındaki polis memuru Halil Çetinkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllardır farklı birimlerde görev yapan, son olarak Şehir İçi Trafik Büro Amirliği'nde çalışan 47 yaşındaki Çetinkaya, kısa bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

Durumu ağırlaşınca Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi de gören Çetinkaya'nın vefat haberini alan meslektaşları da üzüntü yaşadı.

Çetinkaya'nın cenazesi, yarın sabah memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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