Son dakika! Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir evde düzenlediği operasyonda 976 kök Hint keneviri ve 732 gram kubar esrar ele geçirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir evde düzenlediği operasyonda 976 kök Hint keneviri ve 732 gram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Hüseyinler Mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, ev sahibi A.Ç.'yi (67) ektiği kenevirleri sularken suçüstü yakaladı. Jandarma aynı şahsın arazide, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 976 kök Hint keneviri, 732 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından, şüpheli A.Ç. uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun kapsamına yasa dışı ekim ve imal, ticaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı