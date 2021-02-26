Son dakika: Konya'da jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı
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Son dakika: Konya'da jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı

26.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:08
Son dakika: Konya'da jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı.

İlçede devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Türkmen Köyü Caddesinde yol kenarında yavru köpeği gördükten sonra durdu. Köpeğin aç ve susuz olduğunu fark eden ekipler, besledikleri yavruya su verdi.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan köpeği güvenli bir noktada doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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