Son dakika: Konya'da jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri yavru köpeğe sahip çıktı.

İlçede devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Türkmen Köyü Caddesinde yol kenarında yavru köpeği gördükten sonra durdu. Köpeğin aç ve susuz olduğunu fark eden ekipler, besledikleri yavruya su verdi.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan köpeği güvenli bir noktada doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay