Son dakika: Konya'da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Konya'da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

09.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:13
Son dakika: Konya'da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

Bir son dakika haberine göre Covid-19 risk haritasında çok riskli kategoride yer alan Konya'da yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş eğlence mekanında eğlenenler polise yakalandı.

Covid-19 risk haritasında çok riskli kategoride yer alan Konya'da yasağa rağmen ruhsatsız ve mührü bozulmuş eğlence mekanında eğlenenler polise yakalandı. Eğlence mekanında bulunan 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleriyle ilgili denetimlerine devam ediyor. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri gece kısıtlama saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan ve mührünün bozulduğu belirlenen ruhsatsız bir eğlence mekanında denetim yaptı. Kontrolde, iş yerinde canlı müzik yayını ve alkollü içki servisi yapıldığı ve belgesi olmadığı görüldü. İş yerinde çalışan 17 kişiye kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM'den, tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM'den tutanak düzenlendi. Eğlence mekanında bulunan 25 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten idari para cezası uygulandı. İş yerinde konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu S.Y. ile ilgili de tutanak tutulurken, iş yeri sorumlusu S.K. hakkında adli işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi. Ruhsatsız iş yeri zabıta ekiplerince resen kapatıldı. - KONYA

Son dakika: Konya'da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Şevket Çoruh Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Konya'da iş yerinin mührünü bozup eğlenenler polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:42:50. #1.15#
title