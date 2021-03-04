Son Dakika | Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
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Son Dakika | Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

04.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:24
Son Dakika | Konya'da halı yıkamacıyı tabancayla öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Son dakika haber: Konya'da birlikte çalıştığı halı yıkamacıyı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da birlikte çalıştığı halı yıkamacıyı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Ağralı, öldürülen Yusuf Öztürk'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep ettiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Sanık Ağralı, savunmasında, olay sırasında öldürme amacı taşımadığını iddia ederek, "Çok pişmanım." dedi.

Maktul Yusuf Öztürk'ün eşi Küpra Öztürk ise şikayetçi olduğu sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını "takdir indirimi"yle 25 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10533 Sokak'taki bir halı yıkama dükkanında alacak meselesi nedeniyle 28 Mayıs 2020'de çıkan tartışmada Halil Ağralı (42), birlikte çalıştığı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla öldürmüştü.

Tutuklanan Halil Ağralı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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