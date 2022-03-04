Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Konya Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, kentte geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, kentte geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıyan görüntüler, sürücülerin bilinçlendirilmesi açısından önemli rol oynuyor.

Görüntülerde, kent genelinde meydana gelen kazalardaki en önemli unsurların aşırı hız, geçiş önceliğine uymama, şerit değiştirme hataları dikkati çekiyor.

Takip mesafesinin öneminin de vurgulandığı görüntülerde, kazaların büyük çoğunluğunun mesafeyi iyi ayarlayamamaktan kaynaklandığı görülüyor.

Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı

Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı

Son dakika haberleri | Konya'da geçen yıl yaşanan trafik kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı

AA - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title