Son dakika: Konya'da dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
AA / Kadriye Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Kadriye Aydın - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet