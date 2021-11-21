Son dakika... Konya'da devre arasında ambulans helikopter sahaya indi

KONYA (İHA) - Konya'da devre arasında ambulans helikopter sahaya indi

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, oynanan maçın devre arasında sahaya inen helikopter ambulansla Konya'daki hastaneye sevk edildi.

Kulu ilçesinde rahatsızlanarak Kulu Devlet Hastanesine götürülen Mehmet Ali Özbakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Özbakır için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. Konya'dan kalkan helikopter ambulans, Bölgesel Amatör Liginde Gölyazıspor ile Ereğlispor maçının oynandığı Kulu Şehir Stadına inmek istedi. Helikopter ambulans stada ulaştığı sırada oynanan maç devre arasına girince maçın durdurulmasına gerek kalmadı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra helikopter ambulans, taraftarların meraklı bakışları arasında sahaya iniş yaptı. Ambulansta bekleyen hasta Mehmet Ali Özbakır, sedyeye alındıktan sonra taşındığı helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi. Hastanın sevk edilmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.