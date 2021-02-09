Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

09.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:24
Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Şubat Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Konya'da deprem mi oldu?

AFADverilerine göre Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya'da 4.5büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ek olarak AFAD verilerine göre ise saat 18:51:54 sularında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde aynı bölgede tekrardan deprem meydana geldi.

Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Tuzlukçu (Konya)

Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ

Enlem : 38.5965 N

Boylam : 31.6318 E

Derinlik : 7.01 km

AFAD SON DEPREMLER

Afad'a göre Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'ne göre Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü mahallesi olarak belirlendi.

Son Dakika! Konya'da deprem mi oldu? Konya (Tuzlukçu-Mevlütlü) kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

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