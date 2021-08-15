Son dakika... Konya'da çayın soğuk servis edilmesinden dolayı kendisiyle tartışan kadın müşteriyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Konya'da bir çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada kadın müşteriyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya'da bir çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada kadın müşteriyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yol kenarındaki çay bahçesinde Emel Göker'in (33) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Muhammed İ'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.

Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla Göker'i başından vurdu.

Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru