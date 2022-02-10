Son dakika! Konya'da buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika! Konya'da buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Konya'da buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Konya'nın Kulu ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kulu makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'nin kullandığı 01 KE 005 plakalı otomobil, sürücünün tipi ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Konya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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