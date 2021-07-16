Son Dakika | Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı
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Son Dakika | Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Son Dakika | Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, 13 Temmuz Salı günü 24 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından bugün 1 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 25 oldu.

Öte yandan, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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