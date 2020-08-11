Son dakika! Konya'da birinci kattaki evinin penceresinden düşen yatalak hasta öldü Son dakika habere göre Konya'da evinin penceresinden düşen yatalak hasta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da evinin penceresinden düşen yatalak hasta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Belen Sokak'taki bir apartmanın birinci katında aileyesiyle yaşayan ve yatalak hasta olduğu belirtilen Duran Tuncer (74), yatağının yanındaki pencereden dışarıya bakmak istedi.

Dengesini kaybeden Tuncer, pencereden sitenin bahçesine düştü.

Olayı gören site sakinlerinin aileye haber vermesi üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tuncer, kurtarılamadı.

Kaynak: AA