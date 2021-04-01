Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Konya'da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

KONYA - Konya'da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, büro içerisinde başından silahla vurulan Süleyman Yıldız'ı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Merve Boluğur Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal İsmail Kartal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 03:48:58. #1.15#
title