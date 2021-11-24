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Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika... Konya'da bir kadın yolda ölü bulundu

Son dakika haber: Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde kara yolunda ölü bulunan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.

İlçenin Yeniköy Mahallesi yakınlarında bir kadının D-300 kara yolunda hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cennet Kılınç'ın (88) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından kadının cesedi, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kadının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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