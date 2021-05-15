Son Dakika | Konya'da bir evin çatışında çıkan yangın hasara neden oldu
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Son Dakika | Konya'da bir evin çatışında çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Konya'da bir evin çatışında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cahı Mahallesi 93197. Sokak'ta Selçuk Baştürk'e ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin, müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında evin çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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