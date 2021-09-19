Son dakika: Konya'da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika: Konya'da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Konya'da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'da devrilen akülü bisikletteki yolcunun hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'da devrilen akülü bisikletteki yolcunun hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 şahsın kullandığı akülü motosiklet, cadde üzerinde park halinde durup kapısı açılan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 şahıs yola savrulurken, Muhammed El Ashap arkadan gelen kamyonetin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsü ve park halindeki araç sürücünü gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı akülü motosiklet sürücünün hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. - KONYA

Son dakika: Konya'da akülü bisikletteki yolcunun öldüğü kazada 2 kişi adliyeye sevk edildi

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