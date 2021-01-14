8 yıldır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede ölen çocuk toprağa verildi

Konya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 8 yıldır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 10 yaşındaki Zişan Can, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayata gözlerini yuman Zişan Can'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan alınarak Üçler Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlık önündeki Hacı Veyis Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından küçük Zişan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazenin defni sırasında Zişan Can'ın babası Ali Can'ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Baba Can'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki Zişan Can, dün yaşam mücadelesini kaybetmiş, çocuğun cansız bedeni yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırılmıştı. ??

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm