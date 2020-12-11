Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
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Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı

11.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:08
Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 5 bin 50 gram esrar, 610 adet uyuşturucu hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakalandı. Bu suçlarla ilgili 37 kişi hakkında işlem yapılırken, hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 19 şahıs yakalandı.

Covid-19 tedbirlerine uymayanlara işlem yapıldı

Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 530, ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 153 şahsa işlem yapılırken, 5 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılarak, iş yerlerinin faaliyetten men edildiği belirtildi. - KONYA

Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı
Son dakika: Konya'da 5 bin 50 gram esrar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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