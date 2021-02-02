Son dakika! Konya'da 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Seydişehir-Antalya kara yolunda tedbir aldı. Ekipler, plakası belirlenen aracı yolda durdurdu.

Araçta yapılan aramada paketler halinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı