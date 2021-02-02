Son dakika! Konya'da 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Konya'da 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

02.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:18
Son dakika! Konya'da 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Seydişehir-Antalya kara yolunda tedbir aldı. Ekipler, plakası belirlenen aracı yolda durdurdu.

Araçta yapılan aramada paketler halinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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