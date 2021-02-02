Son dakika! Konya'da 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
02.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:18
Son dakika haber: Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Seydişehir-Antalya kara yolunda tedbir aldı. Ekipler, plakası belirlenen aracı yolda durdurdu.
Araçta yapılan aramada paketler halinde 3 kilo 946 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı