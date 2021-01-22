Son dakika! Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika! Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

22.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:34
Son dakika! Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da komşuların kavgasında, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden çiftin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'da komşuların kavgasında, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden çiftin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Gonca Pekşen (39) ile Abdullah Koçak'ı (40) silahla öldüren karşı komşuları Özkan C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının eşiyle Abdullah Koçak arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra karısı N.T'yi boşadığı, bunu öğrenen Koçak'ın eşi Gonca Pekşen'in de Koçak'tan ayrıldığı, bu sebeple aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

Öldürülen çiftin daha sonra birlikte yaşamaya devam ettiği, dün de market dönüşü Pekşen'in, Özkan C'ye sözlü sataşmada bulunması üzerine, Özkan C'nin ruhsatlı tabancasıyla Pekşen ve Koçak'ı vurduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlı Özkan C, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde dün Özkan C. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen (39) ve Abdullah Koçak (40) ile tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan C. çifte tabancayla ateş açmıştı.

Zanlı, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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