Son dakika: Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Son dakika: Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KONYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 185 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 63 gram bonzai, 30 gram eroin, 259 sentetik hap ele geçirildi.

KONYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 185 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 63 gram bonzai, 30 gram eroin, 259 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından Karatay ilçesinde belirlenen 11 adrese 185 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 63 gram bonzai, 30 gram eroin, 259 sentetik hap, 11 silah, 3 kama bıçak, çalıntı dizüstü bilgisayar ile 3 bin 225 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.


Son dakika: Konya'da 185 polisle uyuşturucu operasyonu

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Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Son Dakika Haberleri

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