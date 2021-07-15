Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
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Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi

Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Konya protokolü şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Konya Şehitliğinin ziyaretiyle başladı. Konya protokolü şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Öge, şehitler için dua etti. Bazı şehit aileleri de şehitlerini yalnız bırakmayıp kabirleri başına gelerek dua etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri şehit aileleri ile sohbet etti. Şehitliği ziyarete gelen 3 yaşındaki şehit kızı Mina babasının mezarına çiçek bıraktı.

Programa Vali Vahhdettin Özkan'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, merkez ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
Son dakika! Konya'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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