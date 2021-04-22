Son dakika: Konya Büyükşehir bugüne kadar ilçelere 84 açık halı saha kazandırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla bugüne kadar 84 açık halı sahayı ilçelere kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla bugüne kadar 84 açık halı sahayı ilçelere kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan gençlere spor yapma imkanları sağlamak amacıyla açık halı saha yapmayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelere kazandırdıkları sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında amatör sporu ve spor yatırımlarını da önemsediklerini ifade ederek, ilçelerde yaşayan tüm gençlerin sporla iç içe olmalarını arzu ettiklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 28 ilçeye 84 halı saha kazandırdıklarını dile getiren Başkan Altay, son olarak Doğanhisar ve Tuzlukçu ilçelerinde de halı sahaları tamamlayarak gençlerin hizmetine sunduklarını kaydetti. Gençlerin spor yapmaları için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, ihtiyaca göre ilçelerde yeni halı saha yapımını da sürdüreceklerini ifade etti.

Amatör spora desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini kaydeden Başkan Altay, "Spor Konya Projesi ile merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası binlerce öğrenciye 22 branşta eğitim verdik. Pandemi nedeni ile ara verdiğimiz veya durdurduğumuz tüm çalışmalarımızı normal sürece geçtiğimiz an yeniden başlatacağız. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 13 branşta 3 bin 526 lisanslı sporcumuzla şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı