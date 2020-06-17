Son Dakika | KONYA 7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
Son dakika güncel haberine göre 7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 7 yıldır aranan Kudret K. (53), saklandığı bağ evinde yakalandı.
17.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:21
7 yıldır aranan zanlı, bağ evinde yakalandı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 7 yıldır aranan Kudret K. (53), saklandığı bağ evinde yakalandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan Kudret K.?nin ilçedeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini aldı. Sabah saatlerinde Çiçekler Mahallesi'ndeki bağ evine baskın düzenleyen ekipler, Kudret K.'yı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kudret K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA