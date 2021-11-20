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Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ekibi geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

SİVAS - Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ekibi geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Sivas'ı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konvoyunda bulunan bir araç, Sivas'ın Divriği ilçesinde kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan araç bariyerlere çarptı. Araçta bulunan; AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan ve basın personeli Recep Melih Akbulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere nakledildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Başkan Dursun'un konvoyunda kaza: 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri

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