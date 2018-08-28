Son Dakika! Konutta Dev Kampanya Başladı, Bakan "Döviz Kuru Bugünkü Kurdan Hesaplanacak" Dedi

Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak bugün tarihi bir kampanyaya daha imza attı. Konuttaki dev kampanya bugün başladı. Tanıtım töreninde konuşan Çevre Bakanı Murat Kurum "Vatandaşın kenarda döviz tutmasına gerek yok. Kur, bugünkü kurdan hesaplanacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"VATANDAŞ YÜZDE 20 DEĞİL, YÜZDE 10 PEŞİNAT VERECEK"

Bugün başlayan ve 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

"TOKİ BORCUNU ÖDEYENE YÜZDE 24 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI"

Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi.

"KİMSENİN DÖVİZİNİ, KENARDA TUTMASINA GEREK YOK"

Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.

Kampanyada ilk detaylar şu şekilde:

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

-ABD menşeili ürün kullanılmayacak.

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

Kurum'un toplantıda örnek olarak gösterdiği ödeme tablosu:

400 BİN LİRALIK ÖRNEK:

- Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

- 120 ayda yüzde 0.98 vade farkı uygulanacak.