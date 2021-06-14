Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı
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Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alaplı Tepeköy kesiştiği kontrolsüz kavşakta Cüneyt T. idaresindeki 67 SD 459 plakalı Tofaş marka otomobille Site istikametinde yola çıkan Erol A. idaresindeki Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu yan koltukta bulunan Renault marka Otomobil içerisinde Şerife A.hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı
Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı
Son dakika! Kontrolsüz kavşakta kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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