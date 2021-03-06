Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor

06.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:21
Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor

Son dakika habere göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kontrollü normalleşme döneminde Jandarma "Dinamik Denetim" faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü'nün de katılımıyla gerçekleşen denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Kontrollü normalleşme döneminde denetimler artırılarak devam edeceği uyarılara dikkate almayan vatandaşlar cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor
Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Lady Gaga Bülent Ersoy Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kontrollü normalleşme döneminde denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:23:28. #1.14#
title