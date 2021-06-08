Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Amik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarladan eve dönen Mehmet Sıddık Kızılkale yönetimindeki römork bağlı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü Kızılkale olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz