Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir anda kontrolden çıkan Ulaş Sevmiş yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yaralanan sürücü Ulaş Sevmiş ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada
Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada
Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak

Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Dükkanının önünde otururken kazada savrulan ticari aracın altında kaldı! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Alişan Tarkan Kaan Yıldırım Davut Güloğlu
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:35:37. #1.16#

title