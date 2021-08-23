Son dakika... Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada

Son dakika haberi: Kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı... O anlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir anda kontrolden çıkan Ulaş Sevmiş yönetimindeki otomobil takla atarak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, yaralanan sürücü Ulaş Sevmiş ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak