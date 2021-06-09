Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü

Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağlık evinin bahçe duvarına çarpıp hurdaya döndü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağlık evinin bahçe duvarına çarpıp hurdaya döndü. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 45 AFT 568 plakalı aracıyla Uşak'tan Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Dumanlar Mahallesindeki evine dönerken Kürkçü Mahallesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip mahalledeki sağlık evinin bahçe duvarına çarpan 25 yaşındaki Ramazan Çakal ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Çakal, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken Ramazan Çakal'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İlçe Jandarma komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil dereye uçtu, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 askerimiz şehit oldu
Kars'ta askeri araç kaza yaptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kontrolden çıkan araç sağlık evinin bahçe duvarına çarptı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:06:30. #1.16#

title