Son dakika: Kongolu muhalif başkan adayı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
22.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:16
Son dakika haberine göre Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kolelas, ambulans uçakla Paris'teki Orly Havalimanı'na indikten kısa bir süre sonra öldü.
60 yaşındaki başkan adayının 19 Mart'ta, Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.
Kolelas, pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde yarışan 7 adaydan biriydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş