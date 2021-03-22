Son dakika: Kongolu muhalif başkan adayı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika: Kongolu muhalif başkan adayı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:16
Son dakika: Kongolu muhalif başkan adayı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki muhalif başkan adaylarından Guy-Brice Parfait Kolelas, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kolelas, ambulans uçakla Paris'teki Orly Havalimanı'na indikten kısa bir süre sonra öldü.

60 yaşındaki başkan adayının 19 Mart'ta, Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

Kolelas, pazar günü yapılan başkanlık seçimlerinde yarışan 7 adaydan biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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