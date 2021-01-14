Son dakika: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni bölgesinde Kasım 2019'dan bu yana 1206 kişi öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu Eyaletine bağlı Beni bölgesinde yaşanan çatışmalarda Kasım 2019'dan bu yana 1206 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu Eyaletine bağlı Beni bölgesinde yaşanan çatışmalarda Kasım 2019'dan bu yana 1206 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuzey-Kivu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) yetkilileri KDC'nin doğusu Beni bölgesinde yaşanan insani durumla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Kasım 2019'dan bu yana Beni bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1206 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgedeki birçok cinayetin ve katliamın ana sorumlusu olarak silahlı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) gösterildiği açıklamada, ordunun bölgede yürüttüğü askeri operasyonların silahlı grupları durdurmak yerine, daha geniş alanlara dağılmalarına neden olduğu belirtildi.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kuzey-Kivu Eyaletinin Beni bölgesinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile ADF mensubu isyancılar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin hayatını kaybetti tahmin ediliyor.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez