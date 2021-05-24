Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma kentinde Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, en az 900 ev küle döndü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma kentinde Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, en az 900 ev küle döndü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentindeki Nyiragongo Yanardağı'nda cumartesi günü gece saatlerinde patlama meydana gelmişti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, lavların kente ulaşması sonucu yaklaşık 5 bin kişinin Goma kentinden sınır komşusu Ruanda'ya kaçtığı, yaklaşık 25 bin kişinin ise Sake bölgesine sığındığı ifade edildi. Goma'dan kaçan bir çok ailenin evlerine geri dönmeye başladığı öğrenildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu MONUSCO tarafından yapılan açıklamada, yanardağın patlamasının ardından oluşan lavların Goma ve Rutshuru arasındaki yolu kapattığı ve lavların Goma'daki Monigi bölgesine kadar ulaşarak birçok evin küle dönmesine neden olduğu kaydedildi.

Goma'daki Kızıl Haç yetkililerinden yapılan açıklamada, en az 900 evin küle döndüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Goma'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nyiragongo Yanardağı'nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

-İHA-

Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ faciasında 15 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:16:47. #1.16#

title