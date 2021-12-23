Son Dakika | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü 5 kişi öldü - Haberler
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Son Dakika | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü 5 kişi öldü

Son Dakika | Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü 5 kişi öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Shabunda havalimanından kalkan kargo uçağı kısa süre sonra Kalehe köyü yakınlarına düştü.

Uçağın 5 mürettebatından kurtulan olmadı.

Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı tahmin edildi.

Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle 2 gündür havayolu şirketlerinin bölgede uçuş yapmadığı belirtildi.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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