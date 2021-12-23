Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kargo uçağı düştü: 5 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma kentinden havalanan kargo uçağı Shabunda bölgesindeki Kalehe köyünde düştü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3'ü mürettebat 2'si kargo ekibinden olmak üzere en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığına bağlı iletişim servisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

(İHA)

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