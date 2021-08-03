Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısı sonucu 16 sivil öldü
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Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısı sonucu 16 sivil öldü

Son dakika! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısı sonucu 16 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısı sonucu 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Ituri eyaletinde sivillere saldırı düzenledi.

Saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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