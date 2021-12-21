Son dakika... Kongo'da, yabancı askerlerin protesto edildiği gösterilerde ölü sayısı 4'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Goma şehrinde, yabancı askerlerin ülkedeki varlığına karşı dün başlayan protesto gösterilerinde ölü sayısı 4'e çıktı.

Ulusal basındaki haberler e göre, yabancı asker karşıtlarının dün başlattığı protesto gösterileri, bugün de devam etti.

Gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

KDC ve Ruanda'nın, geçen hafta güvenlik anlaşması imzaladığı ve anlaşma kapsamında Ruanda askerlerinin, Goma'da askeri üs kuracağı iddia edilmişti.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebi üzerine, Uganda ordusunun isyancılarla mücadele için ülkesine asker göndermesine onay vermişti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet