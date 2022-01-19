Son dakika: Kongo'da İtalyan Büyükelçi'nin öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı

Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Goma şehrinde, geçen yıl bir grup isyancı tarafından düzenlenen ve İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio'nun (43) öldürüldüğü saldırının faillerinin yakalandığı bildirildi.