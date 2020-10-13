Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

13.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:46

Son dakika haberleri: Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada Veli Karaduman (47) hayatını kaybetti. Ekrem Atak (46), Barış Filiz (19) ve Ömer Kula yaralı olarak kurtuldu.

Patlamanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Madenden çıkartılan işçilerden Atak ve Filiz, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kula'nın tedavisi ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Kömür madeninde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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