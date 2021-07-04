Son dakika! Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı (3)
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Son dakika! Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı (3)

Son dakika! Komşusu kadını öldüren şüpheli yakalandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUTUKLANDIAdana'nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızılok'u (61) sırtından vurarak öldüren ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Aydın Akçam, Feke Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adana'nın Feke ilçesinde komşusu Durdu Kızılok'u (61) sırtından vurarak öldüren ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Aydın Akçam, Feke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akçam, tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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