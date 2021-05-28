Son dakika... Komşularını öldüren karı-kocanın yargılanmasına devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta komşuları olan Süleyman Akbaba'yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan karı-koca ile 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Esenyurt'ta komşuları olan Süleyman Akbaba'yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan karı-koca ile 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan, eşi Nubar Aslan ile tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi katıldı.

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanık Emirşah Yıldız, Karayolları personeli olduğunu, olay günü çalılık alanda temizlik yaptıkları sırada, şüpheli poşetler bulduklarını, bölgeye çağırdıkları polislerin bu poşetlerde ceset parçaları tespit ettiğini aktardı.

Diğer tanık Deniz Can, sanıklar Alpaslan ve Nubar Aslan'ın komşuları olduğunu, olay günü evlerinden sesler geldiğini ancak bağrışma duymadıklarını belirterek, "Nubar, gayet sakin ve soğukkanlıydı. Herhangi bir tedirginliği yoktu. Sonraki günlerde Nubar bana 'Duydun mu Süleyman ağabey kaybolmuş' dedi. Ben de bunun üzerine güldüm ve 'ne demek bu, çocuk mu bu kaybolsun' dedim. Ceset bulunduktan sonra ise Nubar bana 'belki de namus için öldürmüşlerdir' dedi." şeklinde konuştu.

Sanık Alpaslan Aslan'ın kardeşi Rıdvan Aslan da tanık olarak dinlendi.

Tanık Aslan, "Eşimin gözlemlediği kadarıyla ağabeyim değişik tavırlar sergiliyormuş, kendi kendine konuşuyormuş. Ağabeyim Alpaslan eşime 3 harflilerle konuştuğunu ve çocuklarını öldürmesini söylediklerini anlatmış. Ben şakaya vurdum." dedi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra söz verilen sanık Alpaslan Aslan, bu olayda mağdur olduğunu savundu.

Diğer sanık Nubar Aslan da "İşlemediğim bir suçtan dolayı 11 aydır tutukluyum. Tek suçum eşimi aldatmak. Bu cinayette kesinlikle parmağım yoktur, çocuklarım perişan oldu. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu." ifadelerini kullandı. Nubar Aslan, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının 11 Temmuz'da eşi tarafından kayıp ilanı verilen Süleyman Akbaba'ya ait olduğunun belirlendiği anlatılıyor.

Olayla ilgili yakalanan sanığın yaklaşık 1,5 yıl eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Aslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu ifade ediliyor.

Sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, sanık Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği kaydediliyor.

İddianamede diğer sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri anlatılıyor.

İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş