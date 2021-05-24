Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada
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Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada Kadın öğretmen, iki kadın tarafından tekme tokat darp edildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen komşuları tarafından taşlı ve sopalarla darp edildi.

Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada

Kadın öğretmen, iki kadın tarafından tekme tokat darp edildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın öğretmen komşuları tarafından taşlı ve sopalarla darp edildi. Komşu iki kadının öğretmeni darp ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen olay sonra şikayetçi oldu.

Olay, 19 Mayıs saat 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi öğretmen H.D.'nin yanına gelen komşusu E.C. ile akrabası B.Ç. arasında sözlü tartışma başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada E.C. ile B.Ç., H.D.'ye saldırdı. Tekme ve yumrukla birlikte taş ve sopanın da kullanıldığı iddia edilen kavgada yere düşen H.D., komşuların araya girmesiyle kurtarıldı. H.D. olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Darp görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından H.D.'nin darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.D.'yi E.C. ve B.Ç.'nin taşlı sopalı darp ettiği, yere düştükten sonra kavganın devam ettiği görüldü. Yere düşen öğretmeni bir kadın tutarken diğerinin defalarca sopayla vuruşu sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sonrasında sitenin bahçesindeki kişilerin kavgayı ayırdığı kameralara yansıdı.

Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada
Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada
Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada
Son Dakika | Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

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