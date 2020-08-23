Son Dakika | 'Komiser' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Balya ilçesinde yaşayan İ.D.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'komiser' olarak tanıtan S.K. ve M.F., 525 bin lirası ile 6 altın bileziğini aldı.

BALIKESİR'in Balya ilçesinde yaşayan İ.D.'yi telefonla arayıp, kendilerini 'komiser' olarak tanıtan S.K. ve M.F., 525 bin lirası ile 6 altın bileziğini aldı. İhbarla harekete geçen jandarmanın operasyonuyla İ.D.'den tekrar para almak için gelen şüpheliler, yakalandı.

Balya ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde oturan İ.D.'yi arayan M.F. ve S.K., kendilerini 'komiser' olarak tanıtarak, adının terör olaylarına karıştığı yalanını söyledi. Dolandırıcılık şüphelileri, İ.D.'den evi ile bankadaki hesaplarında bulunan parasını hazırlamasını ve gelecek kişiye vermesini istedi. İ.D., eve gelen kişiye 525 bin lira ve 6 adet altın bileziği verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.D., Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi'nden oluşturulan özel ekip, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler ile kullandıkları aracı belirledi.Jandarma ekiplerinin M.F. ve S.K.'ye suçüstü yapılması için planladığı operasyon doğrultusunda İ.D., şüphelileri aradı. M.F. ve S.K., bu görüşmede de para istedi. Ayarlanan buluşmanın ardından jandarma ekipleri, İ.D.'nin evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheliler, İ.D.'nin evine tekrar para almaya geldikleri sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.F. ve S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kepsut cezaevine gönderildi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA