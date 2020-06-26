Son Dakika: Kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı
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Son Dakika: Kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

Son dakika güncel haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evlerden ve iş yerlerinden kombi çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

26.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evlerden ve iş yerlerinden kombi çaldıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de 7 evden kombi, Körfez ilçesinde 2 bisiklet ve 2 evden kombi ile Darıca ilçesinde 2 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olaylarını 3 kişinin gerçekleştirdiği ve çaldıkları eşyaları kapalı kasa bir araca koyarak kentten ayrıldıkları belirlendi.

İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler O.D. (23), A.D. (34) ve H.D'nin (21), İstanbul'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde de 4 evden kombi çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden A.D'nin hırsızlık ve kasten yaralamadan 9, H.D'nin hırsızlıktan 4, O.D'nin ise hırsızlık ve kasten yaralamadan 16 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Son Dakika: Kombi çalan hırsızlar İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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