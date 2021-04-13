Son dakika! Komandolar, saldırı için Üs Bölgesi'ne gönderilen balonu böyle imha etti

Gelen son dakika haberlerine göre Komandolar, saldırı için Üs Bölgesi'ne gönderilen balonu böyle imha etti HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı, Zer Tepe Üs Bölgesi'ni hedef alan teröristlerin bölgeye bir balon gönderdiğini, komandolar tarafından termal kamera ile tespit edilen balonun hemen ateş altına alınarak imha...