Son Dakika | KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Son Dakika | KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kastamonu'da KOM ekipleri, 2 iş yeri ve 1 evde yaptıkları aramada 29,5 kilogram açık kıyılmış tütün ile 13 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kastamonu'da KOM ekipleri, 2 iş yeri ve 1 evde yaptıkları aramada 29,5 kilogram açık kıyılmış tütün ile 13 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak tütün ve yan ürünleri satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tosya'da 2 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 29,5 kilogram kilogram açık kıyılmış tütün ve 13 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

Son Dakika | KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Volkan Bozkır Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | KOM ekiplerinden kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 19:48:42. #1.15#

title