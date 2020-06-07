Son Dakika: Kolu elektrik direğine sıkışan kızı itfaiye kurtardı Son dakika haberine göre NEVŞEHİR'de kolu elektrik direğine sıkışan 4 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtarıldı.

NEVŞEHİR'de kolu elektrik direğine sıkışan 4 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Merkez bağlı Alacaşar köyünde meydana gelen olayda evlerinin önünde oynayan Ayşe Naz Aksu (4), kolunu, iç kısmında kuş yuvası olduğu iddia edilen elektrik direğine soktu. Küçük kızın demir diğere sıkışan kolunu sıkıştı. Ailenin çabalarına rağmen küçük kız kurtarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 15 dakika süren çalışma ile Ayşe Naz'ın sıkışan kolunu sabun ve deterjan yardımıyla çıkardı. Küçk kızın kolunda ezilme meydana geldiği, kırık vve çatlak olmadığı anlaşıldı.

Kaynak: DHA