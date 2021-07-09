Son dakika... Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu
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Son dakika... Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu

Son dakika... Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Brezilya ekibi Bahia, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı.

Brezilya ekibi Bahia, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı.

Bahia Kulübü, 35 yaşındaki Rodallega ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham gibi takımlarda oynayan Rodallega, 6 yıl forma giydiği Türkiye'de Yukatel Denizlispor'un yanı sıra Akhisarspor ve Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Rodallega, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 14 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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